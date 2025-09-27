Vrouw overlijdt bij oversteken snelweg A59 bij Waalwijk

Op de A59 bij Waalwijk is een vrouw om het leven gekomen. De politie meldt dat de vrouw de snelweg wilde oversteken en door een auto werd aangereden.

Het ongeval vond even voor 21.00 uur plaats in de richting van Den Bosch. De vrouw overleed ter plaatse.

Het is nog niet duidelijk waarom de vrouw de snelweg overstak. Haar identiteit kan de politie nog niet melden.

ANP