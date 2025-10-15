Meisje (10) overleden na aanrijding in Tilburg

Het 10-jarige meisje dat dinsdagmiddag zwaargewond raakte bij een aanrijding op de Dillenburglaan in Tilburg, is aan haar verwondingen overleden. Dat meldt de politie.

Het meisje werd dinsdag rond 16.30 uur aangereden toen ze op de fiets zat. Ze is ter plaatse gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten.

De automobilist is na het ongeluk aangehouden en wordt verhoord. De politie onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren en of de bestuurder mogelijk onder invloed was.