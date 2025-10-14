Meisje (10) op de fiets zwaargewond na aanrijding met auto in Tilburg

Een 10-jarig meisje is dinsdagmiddag zwaargewond geraakt toen ze werd aangereden door een auto op de Dillenburglaan in Tilburg. Dat meldt de politie. Volgens een correspondent ter plaatse is het slachtoffer gereanimeerd.

Het ongeval gebeurde rond 16.30 uur. Het meisje zat op de fiets toen ze werd aangereden door een auto. Hulpdiensten rukten massaal uit: meerdere ambulances en politie-eenheden kwamen ter plaatse. Ook een traumahelikopter landde om medische hulp te verlenen.

Het kind is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De automobilist is aangehouden en wordt overgebracht naar het politiebureau.

Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. De politie onderzoekt onder andere of de bestuurder mogelijk onder invloed was van alcohol of andere middelen. Op beelden zijn twee fietsen te zien, maar de politie meldt dat alleen het meisje is geraakt.