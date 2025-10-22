Tilburg herdenkt Anne-roos (10), die omkwam bij ongeluk

Anne-roos is het 10-jarige meisje dat vorige week dinsdag om kwam bij een ongeluk in Tilburg. Om haar toch nog te eren, is er woensdagavond een grote herdenkingstocht door de straten van de Brabantse stad. Het drama heeft diepe indruk gemaakt op de stad, want zo'n vier- tot vijfhonderd Tilburgers zijn op de tocht afgekomen.

Er is bewust gekozen voor een eretocht en geen stille tocht, want een stille tocht paste niet bij het karakter van van het meisje meldt de organisatie. Bij de school van het meisje zijn kunstbloemen opgehangen, waardoor er een heuse bloemenwand is ontstaan. Ook was er een polonaise van kinderen en gedurende de tocht klinkt er vrolijke muziek. "Het is een bijzonder dat de ouders hier expliciet voor hebben gekozen: verdriet en de vreugde van het leven worden samen gevierd", zegt waarnemend burgemeester Onno Hoes.

Anne-roos zat bij de lokale carnavalsvereniging, die ook deze avond aanwezig is. "Het was een heel energiek en vrolijk meisje. We zijn allemaal ouders, dus dit komt wel binnen." Dat laatste gevoel is bij veel mensen die meelopen aanwezig. "Ik kende haar niet, maar ik loop mee uit respect", zegt een voorbijganger.

Bloedonderzoek

Anne-roos werd op 14 oktober op de fiets aangereden door een auto op de Dillenburglaan in Tilburg. Ze raakte zwaargewond. Eenmaal overgebracht naar het ziekenhuis, overleed ze alsnog. De automobilist is dinsdag al meegenomen naar het politiebureau voor bloedonderzoek.