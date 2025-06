Tweede voertuig in week tijd in kanaal: 'Remmen deden het niet'

Een elektrische bestelbus van een bloemist is zaterdagochtend in het kanaal tussen Nuenen en Son en Breugel terechtgekomen. Volgens een 112-verslaggever ter plaatse reed de bus uit een bocht op een t-splitsing rechtdoor, werd gelanceerd via een ongeveer één meter hoge aardewal en belandde vervolgens in het water. De bestuurder kon via het raam op het dak klimmen en is ongedeerd gebleven.

De bus bleef kort drijven en dreef richting de kant. Op dat moment wist de bestuurder zichzelf op het droge te trekken. De man verklaarde dat de remmen van de bus niet meer werkten. Hij zou tijdens het ongeval aan het bellen zijn geweest, al zou de telefoon in een houder hebben gezeten.

Omdat de man betrokken was bij een ongeval, is hij door agenten getest op alcohol en drugs. De drugstest was positief, meldt een verslaggever ter plaatse. De man is aangehouden en meegenomen naar het bureau voor verder onderzoek.

Tweede keer in een week

Nog geen week geleden reed een andere elektrische auto, niet veel verderop in Eindhoven, ook het kanaal in. Ook daar verklaarde de bestuurder dat de auto rechtdoor was gereden en bleek hij onder invloed.