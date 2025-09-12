Terug

Scooterrijdster gewond bij botsing met trekker op berucht kruispunt Oss

Ongeluk

Vandaag, 20:28

Een jonge vrouw op een scooter is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een botsing met een trekker op de kruising van de John F. Kennedybaan en de Mikkeldonkweg in Oss.

Het ongeval gebeurde rond rond 16.50 uur. Meerdere hulpdiensten rukten uit, waaronder twee ambulances en verschillende politie-eenheden. Het slachtoffer is door de ambulancedienst in een vacuümmatras gefixeerd, waarna ze met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis is gebracht.

De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. Daarbij zijn foto’s gemaakt en verklaringen opgenomen van de bestuurder en getuigen. Volgens lokale media is de kruising berucht, omdat er vaker ongelukken gebeuren.

