Automobilist rijdt winkel in Oss binnen: 'Engel op mijn schouder gehad'

Woensdagochtend is een automobilist dwars door de gevel van een winkel aan de Kromstraat in Oss gereden. De klap zorgde voor een grote ravage aan het pand. Niemand raakte gewond.

Jos Suppers was net zijn boodschappen aan het doen in de winkel toen de auto tegen de gevel klapte. "Plotseling hoorde ik een enorme knal. Ik zag een zwarte auto zo naar binnen rijden en ik kon nog net op tijd wegspringen", vertelt hij aan Hart van Nederland. "Het was net of ze een handgranaat naar binnen gooiden. Zo hard ging het. Voor mijn gevoel met honderd kilometer per uur."

Het scheelde niet veel of de auto had Jos geraakt. "Ik dacht eerst aan een aanslag, maar toen zag ik een oude man in de auto zitten. Of hij heeft een black out gehad of er is met het schakelen iets misgegaan. Maar ik heb een engeltje op mijn schouder gehad."

Verkeerde pedaal

De man achter het stuur was volledig in schok, maar is ongedeerd gebleven. Het is nog niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Mogelijk had de automobilist het verkeerde pedaal ingedrukt. De man zou in de automaat auto van zijn dochter hebben gereden. "Het is een naar verhaal, maar gelukkig met een goede afloop."

Op bovenstaande video zie je hoe de auto de winkel binnenrijdt en flinke schade veroorzaakt.