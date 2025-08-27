Flinke schade nadat auto gevel woning Rotterdam ramt, 2 gewonden naar ziekenhuis

Bewoners van de Zevenkampse Ring in Rotterdam werden woensdagavond opgeschrikt door een auto die een gevel ramde. De twee inzittenden van de auto zijn naar het ziekenhuis gebracht. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland.

Meerdere hulpdiensten, waaronder de brandweer en een traumahelikopter, kwamen snel ter plaatse. Volgens een correspondent ter plaatse zaten een man en vrouw in het voertuig. De bijrijder was aanspreekbaar, aldus de politiewoordvoerder. Beide inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurder is vermoedelijk onwel geworden voordat hij de controle verloor, aldus de politiewoordvoerder. Om duidelijkheid te krijgen over de toedracht zette de politie onder meer een droneteam in om de situatie vanuit de lucht vast te leggen.

De auto reed volgens de correspondent vermoedelijk tientallen meters over de stoep, waarbij een lantaarnpaal en een geparkeerde auto maar net werden gemist voordat de gevel werd geraakt.