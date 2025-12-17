Bestuurder (23) niet langer verdachte na dodelijke aanrijding in Maren-Kessel

In het Brabantse Maren-Kessel is de 23-jarige bestuurder die dit weekend werd opgepakt na een dodelijke aanrijding niet langer verdachte. Dat maakte de politie bekend in het tv-programma Opsporing Verzocht, waar meer details over het onderzoek zijn gedeeld.

Het ongeluk gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag op de Kesselseweg. De 18-jarige Lars uit Berlicum kwam daarbij om het leven. De klap gebeurde terwijl de jongen volgens de politie niet op zijn fiets zat, maar wel in de buurt daarvan liep.

De 23-jarige bestuurder werd een dag later aangehouden. Hij mocht toen alweer naar huis, maar bleef officieel verdachte tot nu. Na aanvullend onderzoek heeft de politie die status nu laten vallen.

Onderzoek gaat verder

Waarom de bestuurder is vrijgepleit, laat de politie nog niet weten. Wel is duidelijk dat het onderzoek naar de toedracht van het tragische ongeluk doorgaat. Getuigen worden nog steeds gevraagd zich te melden.

"Reed u tussen 00.30 en 04.00 uur die nacht van vrijdag 12 op zaterdag 13 december over de Kesselseweg daar in het buitengebied van Maren-Kessel? Neem dan alstublieft contact op", laat de politie weten.