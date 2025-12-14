Bestuurder dodelijk ongeluk Maren-Kessel weer vrij

De 23-jarige bestuurder die eerder dit weekend betrokken was bij een ongeval in Maren-Kessel, waarbij een 18-jarige man om het leven kwam, is zondag vrijgelaten. Een woordvoerder van de politie meldt dat de man wel verdachte blijft en later opnieuw wordt verhoord.

Het lichaam van het slachtoffer uit Berlicum werd in de nacht van vrijdag op zaterdag door een voorbijganger aangetroffen op de Kesselseweg. De man had verwondingen en na onderzoek bleek dat hij was aangereden. Volgens Omroep Brabant is het slachtoffer de 18-jarige Lars uit Berlicum.

Korte tijd later werd de bestuurder van een bestelbus in de omgeving aangehouden. Het onderzoek gaat verder. De politie roept mensen die meer informatie of camerabeelden hebben op zich te melden.