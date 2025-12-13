Volg Hart van Nederland
Slachtoffer (18) fataal ongeluk Maren-Kessel werd overreden, verdachte langer vast

Ongeluk

Vandaag, 21:31

In Maren-Kessel is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 18-jarige man om het leven gekomen. De jongeman werd rond 03.40 uur gevonden op de Kesselseweg door een voorbijganger. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse, maar konden hem niet meer redden. Volgens de politie zat het slachtoffer op het moment van het ongeluk niet op zijn fiets.

Volgens Omroep Brabant is het slachtoffer de 18-jarige Lars uit Berlicum. De politie vermoedde al meteen dat hij was aangereden, omdat zijn verwondingen daarop wezen. Inmiddels bevestigt de politie dat de jongeman daadwerkelijk is overreden. Hoe hij precies op de weg terecht is gekomen, wordt nog onderzocht.

Verdachte aangehouden

Twintig minuten nadat het slachtoffer was gevonden, hield de politie in de omgeving een 23-jarige man aan. Hij reed in een bestelbus die mogelijk bij het dodelijke ongeluk betrokken was. De bestuurder blijft langer vastzitten om zijn rol bij het incident te kunnen onderzoeken.

Ook is duidelijk geworden dat het slachtoffer een fiets bij zich had. Hij zat er alleen niet op op het moment dat het misging. De politie probeert te reconstrueren waar de jongeman vandaan kwam en wat er op de weg is gebeurd.

