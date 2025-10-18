Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Vliegtuigje slaat over de kop bij landing op vliegbasis Gilze-Rijen

Ongeluk

Vandaag, 13:42 - Update: 2 minuten geleden

Link gekopieerd

Een klein burgervliegtuig is tijdens de landing over de kop geslagen op vliegbasis Gilze-Rijen. De piloot is nagekeken door ambulancepersoneel, meldt de politie.

Het ongeluk gebeurde rond 13.05 uur op de vliegbasis van de Koninklijke Luchtmacht in de Noord-Brabantse plaats. De Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht laat op Facebook weten dat het vliegtuigje tijdens het landen van de baan is geraakt en met de neus in het gras is gekomen.

De piloot, die als enige aanwezig was in het vliegtuigje, is ongedeerd gebleven. Het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk is nog bezig.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Ze zien ze nu al vliegen: spotters verwelkomen Ramstein-vliegtuigen
Ze zien ze nu al vliegen: spotters verwelkomen Ramstein-vliegtuigen
NAVO oefent met nepkernbommen boven Nederland: 'Jullie kunnen rustig slapen'
NAVO oefent met nepkernbommen boven Nederland: 'Jullie kunnen rustig slapen'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.