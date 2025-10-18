Vliegtuigje slaat over de kop bij landing op vliegbasis Gilze-Rijen

Een klein burgervliegtuig is tijdens de landing over de kop geslagen op vliegbasis Gilze-Rijen. De piloot is nagekeken door ambulancepersoneel, meldt de politie.

Het ongeluk gebeurde rond 13.05 uur op de vliegbasis van de Koninklijke Luchtmacht in de Noord-Brabantse plaats. De Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht laat op Facebook weten dat het vliegtuigje tijdens het landen van de baan is geraakt en met de neus in het gras is gekomen.

De piloot, die als enige aanwezig was in het vliegtuigje, is ongedeerd gebleven. Het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk is nog bezig.