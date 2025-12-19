Britse vijfhonderdponder uit WOII gevonden in centrum Eindhoven

Ongeluk
Vandaag, 11:02 - Update: 32 minuten geleden
Bij de Vestdijk in het centrum van Eindhoven is vrijdagochtend een explosief gevonden. Het gaat om een Britse vijfhonderdponder uit de Tweede Wereldoorlog, heeft de Explosieven Opruimingsdienst Defensie vastgesteld. Het explosief blijft daar nog even liggen "op een veilige manier" en wordt later ontmanteld, meldt de politie op X.
De politie had de omgeving afgezet, maar rond het middaguur zijn de wegen weer vrijgegeven en kan het verkeer er weer langs. Alleen de voetpaden blijven nog even afgesloten.
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.