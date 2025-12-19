Britse vijfhonderdponder uit WOII gevonden in centrum Eindhoven

Bij de Vestdijk in het centrum van Eindhoven is vrijdagochtend een explosief gevonden. Het gaat om een Britse vijfhonderdponder uit de Tweede Wereldoorlog, heeft de Explosieven Opruimingsdienst Defensie vastgesteld. Het explosief blijft daar nog even liggen "op een veilige manier" en wordt later ontmanteld, meldt de politie op X.

De politie had de omgeving afgezet, maar rond het middaguur zijn de wegen weer vrijgegeven en kan het verkeer er weer langs. Alleen de voetpaden blijven nog even afgesloten.