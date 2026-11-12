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Auto knalt door muur woning in Eindhoven, bewoner liep er minuut eerder nog

Ongeluk

Vandaag, 19:48

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Een echtpaar in Eindhoven is donderdagmiddag aan een mogelijk drama ontsnapt. Een Porsche reed vanuit een parkeergarage dwars door de muur van hun woning. Slechts een minuut eerder liep de man nog langs de plek waar de auto naar binnen kwam. "Je moet er niet over nadenken wat er was gebeurd als het een minuut later was gebeurd", vertelt zijn vrouw aan Hart van Nederland.

Het ongeluk gebeurde rond 16.45 uur aan de Graskant. De klap was zo hard dat een kast een flink stuk de woning in schoof. Niemand in de woning raakte gewond. "Met ons gaat het goed. De schrik is nu weg. Maar het is een ravage", vertelt de bewoonster.

De schade aan de woning is fors. Door de botsing kwamen onder meer stopcontacten los uit de muur. De bewoners kunnen voorlopig niet in hun huis blijven. "Zometeen gaan we naar een hotel, want we mogen hier niet blijven slapen", zegt de vrouw. Hoe groot de schade precies is, weet ze nog niet.

Oorzaak onduidelijk

Hoe de Porsche vanuit de parkeergarage door de muur kon rijden, is nog onduidelijk. Volgens de bewoonster heeft haar man de bestuurder achter het stuur vandaan gehaald. De bestuurder was volgens haar niet goed aanspreekbaar.

Stichting Salvage en de woningcorporatie zijn ingeschakeld om de bewoners te helpen.

Door Redactie Hart van Nederland

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