Auto rijdt door voortuin tegen woning Nijmegen aan, bestuurders gevlucht

Verkeer

Vandaag, 10:18 - Update: 22 minuten geleden

In Nijmegen is in de nacht van zondag op maandag een auto tegen de gevel van een woning aan de Loevesteinstraat gebotst. De inzittenden van de auto zijn ervandoor gegaan. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland.

De bestuurder raakte vermoedelijk rond 00.45 uur de macht over het stuur kwijt. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, bleek de auto nog stationair te draaien, aldus de politie. Mogelijk zaten er drie mensen in de auto. Zij waren al weg toen de politie aankwam.

Door het ongeval ontstond een groot gat in de muur. De politie onderzoekt momenteel de auto, de schade en wie er in de auto zaten. Ook is het nog de vraag wat er precies is gebeurd.

De bewoner van het huis is erg geschrokken, aldus de politie. Er is nog niemand aangehouden.

Door Joep Higler

