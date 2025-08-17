Terug

Drankrijder opgepakt na ongeval en vluchtpoging in Eindhoven

Ongeluk

Vandaag, 10:02

Een beschonken automobilist is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden na een ongeval op de N270 bij Eindhoven. Daarbij raakte één persoon gewond.

Rond 01.45 uur botsten drie auto’s op elkaar ter hoogte van de kruising met de Wolvendijk. Een van de voertuigen sloeg meerdere keren over de kop en belandde zwaar beschadigd in de berm.

Volgens de correspondent zou een auto met twee inzittenden een andere wagen hebben geramd. Die tolde over de weg, raakte een derde auto met een gezin en sloeg vervolgens over de kop.

Op de vlucht

De veroorzaker zette het na de klap op een lopen. De brandweer kamde daarop het naastgelegen natuurgebied uit, maar zonder succes. Even later meldde de voortvluchtige zich alsnog bij de politie op de plek het ongeval. Hij had gedronken en is aangehouden.

In de auto die over de kop sloeg raakte één inzittende dusdanig gewond aan het hoofd dat die naar het ziekenhuis overgebracht. Het gezin in de derde auto bleef ongedeerd.

De N270 richting Helmond was urenlang afgesloten voor onderzoek en berging. De politie laat aan Hart van Nederland weten dat de aangehouden man nog vast zit, onder verdenking van rijden onder invloed.

