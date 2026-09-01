Situatie na vrijkomen gevaarlijke stoffen in Eindhoven onder controle

De brandweer heeft de situatie bij een bedrijf aan de Hurksestraat in Eindhoven onder controle. Daar kwamen maandagavond gevaarlijke stoffen vrij. Niemand raakte gewond bij het incident, meldt de brandweer op X.

Vermoedelijk kwam de stof vrij nadat er een verkeerd type staal in een bak met salpeterzuur was terechtgekomen. Die stof kan ernstige brandwonden veroorzaken en is gevaarlijk bij inademing.

Gespecialiseerd team ter plaatse

Een gespecialiseerd team uit Rotterdam met gaspakken kwam ter plaatse om te helpen. De ondersteuning is "waardevol" gebleken, meldt de brandweer.