Gele rookwolken boven bedrijf in Eindhoven na vrijkomen gevaarlijke stoffen

Bij een bedrijf aan de Hurksestraat in Eindhoven zijn maandagavond gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Op beelden is te zien hoe er bij het pand gele rookwolken te zien zijn. Volgens de brandweer zijn er geen slachtoffers gevallen.

De stof kwam vermoedelijk vrij nadat een verkeerd type staal in een bak met salpeterzuur terechtkwam. Salpeterzuur kan ernstige brandwonden veroorzaken en is gevaarlijk bij inademing.

Gespecialiseerd team onderweg

Vanwege het incident is een gespecialiseerd team uit Rotterdam onderweg naar Eindhoven. De hulpverleners beschikken over gaspakken om veilig bij de gevaarlijke stoffen te kunnen werken.