Dode vrouw (78) in woning Eindhoven geen misdrijf

De 78-jarige vrouw die vrijdagavond dood werd gevonden in een woning in Eindhoven, blijkt niet door een misdrijf om het leven te zijn gekomen. Dat meldt de politie zaterdagavond. Een eerder aangehouden 40-jarige man is vrijgelaten.

De vrouw werd vrijdagavond levenloos aangetroffen in een woning aan de Cantecleerstraat, na een melding van een reanimatie. Omdat de politie vermoedde dat er mogelijk sprake was van een misdrijf, werd direct een grootschalig onderzoek gestart door de forensische opsporing. Urenlang werd er in en rond de woning onderzoek gedaan en werden sporen veiliggesteld. Ook werden familieleden van de overleden vrouw gehoord.

Uit dat onderzoek blijkt nu dat er géén sprake is van een misdrijf. De 40-jarige man die was aangehouden, is in de nacht van vrijdag op zaterdag alweer vrijgelaten. Hij wordt niet langer als verdachte beschouwd.