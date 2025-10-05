Dode fietser bij Hazeldonk was 28-jarige chauffeur uit Litouwen

De man die zaterdag bij de grensovergang bij het Brabantse Hazeldonk dood is aangetroffen, was een 28-jarige vrachtwagenchauffeur uit Litouwen. Dat meldt de politie zondag. Zijn vrachtwagen stond daar geparkeerd en hij is aangereden op een huurfiets.

Het was zaterdag niet meteen duidelijk hoe de man om het leven was gekomen. Het leek er toen wel op dat hij op een fiets had gereden toen hij werd geraakt door een auto. De bestuurder daarvan was daar niet meer.

De automobilist, uit België, meldde zich later bij de politie.

ANP