Dode fietser gevonden in Hazeldonk, mogelijk al eerder aangereden

Ongeluk

Vandaag, 09:52

Bij de grensovergang in Hazeldonk is zaterdagochtend een overleden man gevonden. De politie schrijft op X dat het erop lijkt dat de man is aangereden toen hij op de fiets zat.

De man is mogelijk "veel eerder" aangereden door een auto, aldus de politie. De (mogelijk) betrokken automobilist is nog niet gevonden. "Hij/zij kan zich melden bij de politie", staat geschreven op X.

De politie doet ter plaatse onderzoek en is daarbij op zoek naar mensen die meer weten.

