Weg ijsvrij maken gaat fout: strooiwagen gekanteld op A59

Ongeluk

Vandaag, 08:02

Maandagochtend is een strooiwagen gekanteld op de A59 bij Den Bosch. Dat meldt Rijkswaterstaat. Het ongeval gebeurde op de verbindingsweg naar de A2 richting Utrecht.

Rond 06.25 uur stond de strooiwagen weer overeind, maar de weg moet eerst gestrooid worden voordat die vrijgegeven kan worden. Verkeer vanuit Waalwijk wordt omgeleid.

Ook op andere Nederlandse snelwegen gebeurden maandagochtend vroeg ongelukken. In een groot deel van het land geldt code oranje vanwege ijzel.

Rijkswaterstaat wijst erop dat het KNMI code oranje in meerdere provincies heeft verlengd. "Houd gedurende de ochtendspits rekening met gevaarlijke rijomstandigheden door gladheid door ijzel", luidt de waarschuwing.

Door ANP

