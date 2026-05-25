Twee kinderen zwaargewond bij ongeluk met barbecue in Breda

Twee kinderen zijn maandagmiddag zwaargewond geraakt aan het Belgiëplein in Breda. Ze liepen verwondingen op aan hun gezicht en armen bij het aansteken van een barbecue met spiritus. Dat laat de veiligheidsregio aan Hart van Nederland weten.

Ook twee volwassenen raakten gewond. Zij hebben lichtere verwondingen aan hun armen en handen opgelopen.

Traumahelikopter

De hulpdiensten kwamen massaal naar het Belgiëplein. Vier ambulances werden ingezet en ook een traumahelikopter landde in de buurt. De kinderen zijn naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht.

De omgeving werd tijdelijk afgezet zodat hulpverleners hun werk konden doen.