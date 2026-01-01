Volg Hart van Nederland
Bestuurder dodelijk ongeval Bergen op Zoom was niet onder invloed

Ongeluk

Vandaag, 09:28

De bestuurder die tijdens nieuwjaarsnacht betrokken was bij een dodelijk ongeval in Bergen op Zoom was niet onder invloed van alcohol of drugs. Dat blijkt volgens de politie uit een blaas- en speekseltest.

Door het ongeluk even na middernacht op de Noordsingel kwam een jong kind om het leven. De precieze leeftijd van het kind is niet bekendgemaakt.

De politie onderzoekt verder hoe het ongeluk kon gebeuren.

Door ANP

