Jong kind overleden na aanrijding in Bergen op Zoom

Ongeluk
Vandaag, 03:57
Een jong kind is omgekomen door een ongeluk in Bergen op Zoom. Een auto heeft het slachtoffer aangereden op de Noordsingel. Dit gebeurde donderdag rond 00.15 uur, meldt de politie.
De politie laat weten dat dit alle informatie is die nu bekend is.
