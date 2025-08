Bestuurder (21) die woning in Beek en Donk binnenreed, overleden

De 21-jarige bestuurder uit Nuenen die in de nacht van maandag op dinsdag 15 juli een huis binnenreed in Beek en Donk, is overleden aan zijn verwondingen. Dat bevestigt de politie maandag na berichtgeving van Omroep Brabant en Brabants Dagblad. De man werd direct na het ongeluk in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij aan het begin van vorige week overleden.

Het ongeluk gebeurde rond 02.30 uur ’s nachts op de Gemertseweg. De auto reed tegen een hoekwoning. De klap was enorm: de gevel van het huis raakte zwaar beschadigd en de auto kwam deels in het huis tot stilstand. Bakstenen lagen verspreid over de motorkap en het dak.

De politie vond in de auto een fles lachgas. Bloed is afgenomen bij de bestuurder, maar het is niet duidelijk of hij onder invloed was. Vanwege privacy van het slachtoffer worden daarover geen verdere mededelingen gedaan.

De bewoners van het huis kwamen met de schrik vrij. Zij lagen te slapen toen de auto door hun muur knalde. Volgens buren waren ze net klaar met verbouwen. Door het instortingsgevaar mochten ze hun huis niet meer in.