Nieuwe poging om schip bij Maastricht los te maken

Rijkswaterstaat gaat woensdagavond een nieuwe poging doen om het vrachtschip los te trekken dat zaterdag tegen de stuw bij Borgharen botste, zegt een woordvoerder. De eerste poging om het schip weg te halen mislukte dinsdag. Rijkswaterstaat heeft ondertussen verschillende stappen gezet om de tweede poging wel te laten slagen.

Zand uit schip verwijderen

Zo is een nieuw plan bedacht waarbij de spanning gelijk wordt verdeeld over de trekkabels waarmee het vaartuig los moet worden gehaald. Ook zijn de luiken van het schip verwijderd en is het resterende zand uit het schip gehaald om het zo licht mogelijk te maken. "Een deel van het zand moest via de waterzijde worden verwijderd. Dat is een gevaarlijke actie, dus daar hebben we mee gewacht tot het daglicht", zegt Paul Zwaneveld van Rijkswaterstaat daarover.

Het schip botste zaterdag tegen de stuw in Borgharen bij Maastricht nadat het door de sterke stroming op de Maas in de problemen was geraakt. Het vaartuig maakte water en zonk. De tweekoppige bemanning bleef ongedeerd.

ANP/Hart van Nederland