Nederlandse vrouw (42) verdrinkt op Kreta, kinderen zien drama gebeuren

Een 42-jarige Nederlandse vrouw is woensdag verdronken voor de kust van Malia, een populaire badplaats op het Griekse eiland Kreta. Dat schrijven Griekse media. Drie jonge kinderen waren getuige van het incident.

Dat meldt een woordvoerder van Buitenlandse Zaken op donderdag. Het ministerie verleent ook consulaire hulp aan de familie.

Reddingsactie mocht niet baten

De vrouw wilde haar vriendin redden, die tijdens het zwemmen in de problemen kwam en onwel werd. De twee hadden met hun drie minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het ongeluk gebeuren en riepen de hulp in van omstanders.

De vriendin wist zichzelf uiteindelijk in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. Toen de hulpdiensten arriveerden, was het al te laat, schrijven Griekse media. De vrouw overleed in het ziekenhuis in Heraklion, de hoofdstad van het eiland.

Onderzoek moet meer duidelijkheid geven

Volgens Griekse media baseren de eerste bevindingen zich op informatie van de Griekse kustwacht. De autoriteiten onderzoeken nog hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren. Wat zich precies heeft afgespeeld en onder welke omstandigheden, is nog niet duidelijk.