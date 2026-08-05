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Twee vrouwen (26 en 39) verdronken in zee bij Callantsoog

Ongeluk

Vandaag, 09:43

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Bij het incident in zee bij Callantsoog zijn dinsdag twee vrouwen verdronken. Het gaat om een 26-jarige vrouw uit Gelderland en een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Dat meldt de politie woensdagochtend. Ze probeerden een kind in het water te helpen.

Rond 16.45 uur raakte het kind om onbekende reden in zee in de problemen en zeker drie mensen probeerden te helpen. Ook de hulpdiensten werden ingeschakeld.

De minderjarige werd gered en een andere vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Een tweede vrouw die hielp, werd uit het water gehaald en gereanimeerd, maar dat kon de 26-jarige Gelderse niet meer redden.

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Een vrouw werd nog vermist en naar haar is meerdere uren gezocht. Die zoekactie werd rond 21.00 uur vanwege het getij gestaakt. Later werd het lichaam van de 39-jarige vrouw gevonden op het strand bij Grote Keeten, iets ten noorden van Callantsoog.

Politie stopt onderzoek

De politie deelt om privacyredenen niet of de betrokkenen elkaar kenden. Een woordvoerder spreekt van een noodlottig ongeval, verder politieonderzoek is niet nodig. Eerder zei de politie dat er dinsdagavond veel mensen op het strand waren. Wie getuige of betrokken was, kan gebruikmaken van slachtofferhulp.

Door Redactie Hart van Nederland

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