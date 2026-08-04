OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Dode en vermiste na incident in zee bij Callantsoog, twee mensen gered

Ongeluk

Vandaag, 20:47

Link gekopieerd

Bij een incident in zee voor de kust van Callantsoog is dinsdagmiddag één persoon overleden. Een andere persoon wordt nog vermist. Twee mensen, onder wie een minderjarige, zijn uit het water gered en voor controle naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie.

Nieuw: Volg Hart van Nederland op Google

De KNRM en de reddingsbrigade voerden een zoekactie uit om de vermiste persoon te vinden, inmiddels is die gestaakt. Dat meldt de politie. "Vanwege het getij is besloten de zoekactie voor vandaag te staken." Een woordvoerder meldt dat de zoekactie woensdagochtend wordt hervat wanneer het tij dat toelaat.

Vier KNRM-stations, de politie, de kustwacht en de reddingsbrigade hebben bijgedragen aan de zoekactie. Daarbij zijn boten en helikopters ingezet. De politie roept aanwezigen op het strand op om niet zelf naar de vermiste persoon te gaan zoeken.

Niet duidelijk wat er is gebeurd

Het is nog onduidelijk wat de betrokken personen in het water aan het doen waren. Zo is niet bekend of zij bijvoorbeeld aan het zwemmen waren, aan watersport deden of aan boord van een boot waren. Wel is duidelijk dat zij vanaf het strand het water zijn ingegaan.

Door ANP
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.