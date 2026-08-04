Dode en vermiste na incident in zee bij Callantsoog, twee mensen gered

Bij een incident in zee voor de kust van Callantsoog is dinsdagmiddag één persoon overleden. Een andere persoon wordt nog vermist. Twee mensen, onder wie een minderjarige, zijn uit het water gered en voor controle naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie.

De KNRM en de reddingsbrigade voerden een zoekactie uit om de vermiste persoon te vinden, inmiddels is die gestaakt. Dat meldt de politie. "Vanwege het getij is besloten de zoekactie voor vandaag te staken." Een woordvoerder meldt dat de zoekactie woensdagochtend wordt hervat wanneer het tij dat toelaat.

Vier KNRM-stations, de politie, de kustwacht en de reddingsbrigade hebben bijgedragen aan de zoekactie. Daarbij zijn boten en helikopters ingezet. De politie roept aanwezigen op het strand op om niet zelf naar de vermiste persoon te gaan zoeken.

Niet duidelijk wat er is gebeurd

Het is nog onduidelijk wat de betrokken personen in het water aan het doen waren. Zo is niet bekend of zij bijvoorbeeld aan het zwemmen waren, aan watersport deden of aan boord van een boot waren. Wel is duidelijk dat zij vanaf het strand het water zijn ingegaan.