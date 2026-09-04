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'Nederlander (69) overleden na onwelwording in zee bij Rhodos'

'Nederlander (69) overleden na onwelwording in zee bij Rhodos'

Ongeluk

Vandaag, 09:47

Een 69-jarige Nederlander is overleden na een zwemdrama bij het Griekse eiland Rhodos. De man werd tijdens het zwemmen onwel en werd bewusteloos uit zee gehaald. Dat meldt De Telegraaf.

Andere aanwezigen zagen dat de Nederlander in de problemen was geraakt en sloegen alarm. Een ambulance kwam ter plaatse en medici ontfermden zich over de man. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar.

Het drama gebeurde bij de badplaats Ialyssos, ongeveer zes kilometer ten zuidwesten van Rhodos-stad.

Door Redactie Hart van Nederland

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