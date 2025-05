Nederlander (34) overleden bij duikongeval in Duitsland

Een Nederlander is overleden bij een duikongeval in de Kreidesee in het Noord-Duitse Hemmoor. De 34-jarige man maakte volgens de politie plotseling een noodopstijging.

Brandweerduikers die toevallig ter plaatse waren, haalden hem uit het meer. De man is daarna nog gereanimeerd. Het is niet duidelijk waarom de Nederlander zijn duik wilde afbreken. De politie meldt dat het onderzoek loopt. De man was volgens een politiewoordvoerder met een groep Nederlanders aan het duiken.

Populair duikgebied

De Kreidesee is een bekend duikgebied in de Duitse deelstaat Nedersaksen. Het meer is volgens Duitse media ook populair onder duikers uit het buitenland. Zij melden dat er de afgelopen jaren meerdere incidenten met duikers zijn geweest, waarvan een deel met dodelijke afloop.

