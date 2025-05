Politie schiet bij steekpartij in Hoofddorp: twee doden, agenten gewond

De politie heeft bevestigd dat bij een steekincident in een woning aan de Fanny Blankers-Koenlaan in Hoofddorp twee personen zijn omgekomen. Daarnaast raakten twee agenten gewond. Volgens de politie is er door agenten geschoten tijdens het incident.

Het drama speelde zich woensdagochtend vroeg af. Meerdere ambulances en traumateams kwamen ter plaatse en hulpverleners waren lange tijd in de woning bezig. De gewonde agenten zijn inmiddels overgebracht naar het ziekenhuis.

Wat er zich precies in de woning heeft afgespeeld, is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt de toedracht. Eerder werd het pand al afgezet met zwarte schermen en werd forensisch onderzoek gedaan.

De steekpartij zorgt voor grote onrust in de buurt. Bewoners beschrijven de bewoner van het pand als een rustige jonge man. Er zouden jongerenwoningen in het gebouw gevestigd zijn. De omgeving staat normaal bekend als rustig.

Hart van Nederland/ANP