OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Nederlander (59) overleden in Slovenië nadat auto in ravijn stort

Nederlander (59) overleden in Slovenië nadat auto in ravijn stort

Ongeluk

Vandaag, 17:41

Een 59-jarige Nederlander is zondag in de bergen van Slovenië overleden, nadat hij met zijn auto in een ravijn was gestort. Dat melden verschillende lokale media. De man gleed honderd meter naar beneden en overleed ter plekke.

Het ongeluk gebeurde in het gebied bij de berg Stol, vlak bij de Oostenrijkse grens. De Nederlander zou vanwege de onbegaanbare weg achteruit zijn gereden. Daarbij zou het achterwiel van zijn auto te dicht bij de afgrond zijn gekomen, schrijven verschillende lokale media op basis van het politieonderzoek.

Ondanks meerdere pogingen om zichzelf en zijn auto te redden, verloor het voertuig alsnog zijn grip. De Nederlander, die in zijn auto bleef zitten, stortte vervolgens honderd meter het ravijn in.

Duitse voorbijganger waarschuwt hulpdiensten

Een Duitse voorbijganger vond de man en waarschuwde de hulpdiensten. Een reddingsteam en een politiehelikopter werden ingezet, maar de hulp mocht niet meer baten. De Nederlander overleed ter plekke. Zijn auto werd 150 meter verder aangetroffen.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Nederlander (57) verongelukt tijdens afdaling van hoogste berg in Slovenië
Nederlander (57) verongelukt tijdens afdaling van hoogste berg in Slovenië
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.