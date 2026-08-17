Nederlander (59) overleden in Slovenië nadat auto in ravijn stort

Een 59-jarige Nederlander is zondag in de bergen van Slovenië overleden, nadat hij met zijn auto in een ravijn was gestort. Dat melden verschillende lokale media. De man gleed honderd meter naar beneden en overleed ter plekke.

Het ongeluk gebeurde in het gebied bij de berg Stol, vlak bij de Oostenrijkse grens. De Nederlander zou vanwege de onbegaanbare weg achteruit zijn gereden. Daarbij zou het achterwiel van zijn auto te dicht bij de afgrond zijn gekomen, schrijven verschillende lokale media op basis van het politieonderzoek.

Ondanks meerdere pogingen om zichzelf en zijn auto te redden, verloor het voertuig alsnog zijn grip. De Nederlander, die in zijn auto bleef zitten, stortte vervolgens honderd meter het ravijn in.

Duitse voorbijganger waarschuwt hulpdiensten

Een Duitse voorbijganger vond de man en waarschuwde de hulpdiensten. Een reddingsteam en een politiehelikopter werden ingezet, maar de hulp mocht niet meer baten. De Nederlander overleed ter plekke. Zijn auto werd 150 meter verder aangetroffen.