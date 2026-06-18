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Nederlander (57) verongelukt tijdens afdaling van hoogste berg in Slovenië

Overig buitenlands nieuws

Vandaag, 08:03

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Een 57-jarige Nederlander is dinsdag in Slovenië overleden tijdens een wandeling op de Triglav, de hoogste berg van het land. Hij was met zijn gezin bezig aan een afdaling toen het ongeval gebeurde.

Dat melden Sloveense media. De man zou zijn uitgegleden in de buurt van berghut Kredarica. Meerdere mensen die zich bij de hut bevonden, zouden het ongeval hebben zien gebeuren. De wandelaar raakte zo zwaargewond dat hulpverleners niets meer voor hem konden betekenen. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

Reddings- en bergingsactie

Voor de bergingsactie werd onder meer een helikopter van het Sloveense leger ingezet. De familieleden van het slachtoffer zijn met de helikopter van de berg gehaald, meldt RTL Nieuws. De politie heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeluk. Over de identiteit van de man is geen verdere informatie bekendgemaakt.

Door Redactie Hart van Nederland

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