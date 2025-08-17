Nederlander omgekomen bij deltavliegerongeluk in de Franse Alpen

Een ongeluk met een deltavlieger in de Franse Alpen heeft een Nederlander van 65 jaar het leven gekost. De man deed met zijn deltavlieger mee aan een wedstrijd waarbij de deelnemers afdaalden van de berg Chabre.

Toen het scherm van zijn deltavlieger losraakte tijdens een plotselinge windvlaag, viel de Nederlander 20 meter naar beneden. Hij kwam neer in een veld in de gemeente Val Buëch-Méouge en overleed ter plaatse.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

2025 ANP