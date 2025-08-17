Terug

Nederlander omgekomen bij deltavliegerongeluk in de Franse Alpen

Ongeluk

Vandaag, 22:24

Een ongeluk met een deltavlieger in de Franse Alpen heeft een Nederlander van 65 jaar het leven gekost. De man deed met zijn deltavlieger mee aan een wedstrijd waarbij de deelnemers afdaalden van de berg Chabre.

Toen het scherm van zijn deltavlieger losraakte tijdens een plotselinge windvlaag, viel de Nederlander 20 meter naar beneden. Hij kwam neer in een veld in de gemeente Val Buëch-Méouge en overleed ter plaatse.

