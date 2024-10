Turkse media: 38-jarige Turkse Nederlander omgekomen tijdens vakantie

Een man van Turkse komaf die in Nederland woont is tijdens een reis naar Turkije dood aangetroffen. Dat melden Turkse media. Volgens de pers is er een medisch team van de Turkse autoriteiten naar het verblijf van de man gekomen en is er een onderzoek gestart naar de doodsoorzaak. Het gebeurde in de plaats Karaman. De man van 38 werd door aangetroffen in een appartementencomplex door familie. Die zouden de politie hebben gebeld. Waar in Nederland de man woonde is niet bekend.

Als een Nederlander is overleden, waar ook ter wereld, dan komt die persoon in het mortuarium van luchthaven Schiphol terecht. In de video bovenaan dit artikel zie je hoe het mortuarium eruitziet.