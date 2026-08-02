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Nederlander belandt met auto op 'iconische' trap in Blankenberge

Nederlander belandt met auto op 'iconische' trap in Blankenberge

Ongeluk

Vandaag, 17:12

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Een Nederlandse toerist heeft zich zondagochtend met zijn auto klemgereden op een trap in het centrum van de Belgische badplaats Blankenberge. Dat meldt Vlaamse nieuwsdienst VRT NWS. De 74-jarige man zou genavigeerd hebben met zijn Waze-app, volgens de omroep.

De bestuurder was niet onder invloed. "Hij was gewoon verstrooid", aldus een commissaris van de lokale politie tegen de VRT. De auto is inmiddels weggetakeld. Daarna wordt bekeken of de "iconische" trap in de Kerkstraat schade heeft opgelopen.

Het incident valt samen met werkzaamheden aan de trap. Die zouden in september klaar moeten zijn. De kosten hiervoor bedroegen 660.000 euro.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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