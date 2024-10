Nederlander (32) zwaargewond na vallend rotsblok in bergen Sicilië

Op het Italiaanse eiland Sicilië is een 32-jarige Nederlandse toerist gewond geraakt. Door een vallend rotsblok heeft hij een zware verwonding opgelopen aan zijn voet, melden regionale media vrijdag. Het ongeluk gebeurde in de bergen, nabij de vulkaan Etna.

De Nederlander was op pad in het zuidelijke deel van Valle del Bove, een gebied met diepe afgronden dat volgens kenners een mooi contrast tussen natuur en lava laat zien. Terwijl hij over het pad langs een hoge bergkam naar het zuidoosten liep, brak er een rotsblok van de wand los. Dit kwam op zijn linkerenkel terecht, wat zorgde voor een open breuk en meerdere bloedingen.

Reddingswerkers werden direct ingeschakeld via het alarmnummer. Dankzij de GPS-coördinaten van de gewonde en zijn wandelgenoot slaagden de reddingswerkers erin om de plek van het ongeval relatief snel te bereiken.

Speciale bergbeklimtechnieken

De man werd geholpen met speciale medische hulpmiddelen om onder andere het bloedverlies te beperken. Hij werd gered door reddingswerkers met behulp van speciale bergbeklimtechnieken, met medewerking van lokale agenten.

In een ziekenwagen werd de Nederlander overgebracht naar een nabijgelegen landingsplatform, om vervolgens per luchtambulance naar het ziekenhuis te worden gevlogen. De man werd opgenomen in het Cannizzaro-ziekenhuis in Catania.