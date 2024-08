Nederlandse toerist zwaargewond na val van balkon in Salou

Een Nederlander van begin 20 is zwaargewond geraakt aan zijn hoofd nadat hij van een balkon van een hotel in het Spaanse Salou was gevallen. Regionale media melden maandag dat hij veel alcohol had gedronken. Hij is met spoed naar een ziekenhuis in de stad Tarragona gebracht.

Het slachtoffer verbleef in hotel H10 Vintage Salou, niet ver van het strand. Vrienden van de man zouden door overvloedig drankgebruik niet hebben gemerkt dat de man weg was. Ze ontdekten het pas toen ambulancemedewerkers en politieagenten naar binnen kwamen.

ANP