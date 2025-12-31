Glibberen op de weg: gladheid zorgt voor ongelukken in het hele land

Rijkswaterstaat waarschuwt voor grote problemen op de weg door extreme gladheid. Op meerdere snelwegen zijn ongelukken gebeurd, met name in Zeeland en West-Brabant. Vooral de A58 is hard geraakt. Maar ook vanuit andere delen van het land worden er ongelukken gemeld.

Op de A58 tussen Vlissingen en Bergen op Zoom ging het meerdere keren mis. In totaal gebeurden daar elf aanrijdingen. Door de gladheid is de snelweg afgesloten tussen Middelburg-Oost en knooppunt Stelleplas, meldt Rijkswaterstaat.

Ook de politie in Zeeland heeft het druk. In Lewedorp gleed een auto van de weg en kwam in de diepe berm terecht. In Wemeldinge kwam een automobiliste in een benarde situatie toen ze met haar auto van de Binnendijk gleed. Verder komen er ook veel meldingen binnen van voetgangers en fietsers die zijn uitgegleden.

Er werd rekening gehouden met letsel maar voor zover bekend liep het slachtoffer geen ernstige verwondingen op. Beeld: Provicom

Niet alleen in Zeeland zijn problemen. In de rest van Zuidwest-Nederland gebeurden nog eens zeven auto-ongelukken door de gladheid. Uit het noordoosten van het land kwam één melding binnen, laat een woordvoerster van Rijkswaterstaat weten. De dienst houdt de situatie op de wegen scherp in de gaten.

Bussen komen niet vooruit

In het Friese Jirnsum stonden zeker twee lijnbussen een tijdje stil vanwege de gladheid. De brug op de Reinerswei bleek zo glibberig dat de bussen geen grip kregen en niet verder konden rijden. Ook een vrachtwagen kwam bovenop de brug tot stilstand. Net als de bussen moest de chauffeur wachten tot er een strooiauto zou komen om het wegdek begaanbaar te maken.