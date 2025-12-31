Spekglad in Rijswijk: politiewagen glijdt weg en komt naast auto in sloot terecht

In de nacht van dinsdag op woensdag, tijdens het eerste uur van oudejaarsdag, is op de Meterkampstraat in Rijswijk een auto door gladheid van de weg geraakt. Het voertuig vloog uit de bocht en belandde ondersteboven in het water langs de weg. Een politiewagen die als een van de eerste hulpdiensten ter plaatse kwam, gleed ook het water in en kwam naast de personenauto in een ondiepe sloot terecht.

In de auto zat zanger Jeffrey Lake. Hij wist zichzelf uit het voertuig te bevrijden door een deur te openen en naar de kant te zwemmen. Ambulancepersoneel heeft hem ter plaatse nagekeken, maar vervoer naar het ziekenhuis bleek niet nodig. "Wat mag ik van geluk spreken met echt een engeltje op mijn schouder", laat de zanger weten op Instagram.

Na de melding kwamen meerdere politie-eenheden en een ambulance met spoed ter plaatse. Eén politievoertuig onderschatte de gladheid en gleed via dezelfde route eveneens de sloot in, vlak naast de auto van de zanger.

Niemand gewond

De agenten konden met hulp van collega’s veilig uit het voertuig komen. Niemand raakte gewond. De betrokken agenten zijn door collega’s naar het politiebureau gebracht en hebben hun dienst later in een ander voertuig voortgezet.

Een bergingsbedrijf heeft de net gekochte auto van de zanger en de politiewagen uit het water getakeld. Het voertuig van de zanger raakte zwaar beschadigd en wordt vermoedelijk als total loss beschouwd. De politiewagen had aanzienlijk minder schade en is later ook uit de sloot gesleept.

Last van gladheid

Ook op andere plekken in het land is het glad. In onder andere Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Brabant zijn auto's van de weg gegleden en gebeurde er ongelukken.

Op de Spanjaardsdijk in Schalkhaar, vlak bij Deventer, is een automobiliste maar net aan een val in het Overijssels Kanaal ontsnapt. Door extreme ijzel veranderde de weg bij de brug plots in een ijsbaan, met grote gevolgen. Bekijk de beelden hieronder:

0:42 Auto schiet door ijzel bijna het kanaal in bij Schalkhaar

Bij de politie Zeeland komen veel meldingen binnen door de "extreme gladheid", onder meer van valpartijen van fietsers en voetgangers, en van aanrijdingen zonder letsel.