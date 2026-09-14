OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Drie dodelijke slachtoffers vliegtuigongeluk Duitsland blijken Nederlanders

Drie dodelijke slachtoffers vliegtuigongeluk Duitsland blijken Nederlanders

Ongeluk

Gisteren, 22:13

Bij het vliegtuigongeluk in Duitsland zijn woensdagmiddag drie Nederlanders om het leven gekomen. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het gaat om een man van 57 uit Súdwest-Fryslân, een man van 58 uit Amsterdam, en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het ministerie heeft inmiddels contact gehad met de nabestaanden en biedt hen consulaire bijstand. Meer details over de slachtoffers zijn nog niet bekend.

De drie inzittenden kwamen maandag om het leven net over de grens bij Duitsland in Gerderath. Het vliegtuigje, een Cessna 172, was maandagochtend vertrokken uit Hilversum. Wat er is gebeurd waardoor het vliegtuig crashte, wordt nog onderzocht.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Vliegtuigje uit Hilversum crasht in Duitsland: drie doden
Ongeluk
Vliegtuigje uit Hilversum crasht in Duitsland: drie doden
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.