Drie dodelijke slachtoffers vliegtuigongeluk Duitsland blijken Nederlanders

Bij het vliegtuigongeluk in Duitsland zijn woensdagmiddag drie Nederlanders om het leven gekomen. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het gaat om een man van 57 uit Súdwest-Fryslân, een man van 58 uit Amsterdam, en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het ministerie heeft inmiddels contact gehad met de nabestaanden en biedt hen consulaire bijstand. Meer details over de slachtoffers zijn nog niet bekend.

De drie inzittenden kwamen maandag om het leven net over de grens bij Duitsland in Gerderath. Het vliegtuigje, een Cessna 172, was maandagochtend vertrokken uit Hilversum. Wat er is gebeurd waardoor het vliegtuig crashte, wordt nog onderzocht.