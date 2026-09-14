Vliegtuigje uit Hilversum crasht in Duitsland: drie doden

Drie mensen zijn omgekomen bij een vliegtuigongeluk net over de Duitse grens bij Gerderath, ter hoogte van Roermond. Het vliegtuigje, een Cessna 172, was maandagochtend vertrokken uit Hilversum, meldt de Duitse krant Rheinische Post. De drie slachtoffers waren de enige inzittenden.

In het kort Drie inzittenden omgekomen bij vliegtuigcrash in Duitsland

Vliegtuigje was maandagochtend vertrokken uit Hilversum

Nederlandse onderzoekers helpen bij onderzoek naar de oorzaak

"Met onmiddellijke ingang is onze vluchtoperatie stilgelegd, totdat de oorzaak van het incident is vastgesteld", laat de directie van Vliegschool Hilversum weten. De vliegschool schrijft dat de omstandigheden rond de crash nog onduidelijk zijn en zegt volledig mee te werken aan het onderzoek. In de verklaring meldt de vliegschool zelf nog geen informatie te hebben over het lot van de drie inzittenden.

Ooggetuigen zagen het vliegtuig met hoge snelheid neerstorten in een veld, meldt de Duitse krant Rheinische Post. Volgens de krant had het toestel de afgelopen dagen nog meerdere vluchten gemaakt. De oorzaak van de crash is nog niet bekend.

Nederlandse onderzoekers onderweg

Twee luchtvaartonderzoekers van de Nederlandse Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn onderweg naar de plek van het ongeluk. Zij gaan helpen bij het onderzoek naar de crash. Ook de luchtvaartautoriteiten houden Vliegschool Hilversum volgens de vliegschool op de hoogte.

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