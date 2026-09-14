OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Vliegtuigje uit Hilversum crasht in Duitsland: drie doden

Vliegtuigje uit Hilversum crasht in Duitsland: drie doden

Ongeluk

Vandaag, 15:26

Drie mensen zijn omgekomen bij een vliegtuigongeluk net over de Duitse grens bij Gerderath, ter hoogte van Roermond. Het vliegtuigje, een Cessna 172, was maandagochtend vertrokken uit Hilversum, meldt de Duitse krant Rheinische Post. De drie slachtoffers waren de enige inzittenden.

In het kort

  • Drie inzittenden omgekomen bij vliegtuigcrash in Duitsland

  • Vliegtuigje was maandagochtend vertrokken uit Hilversum

  • Nederlandse onderzoekers helpen bij onderzoek naar de oorzaak

"Met onmiddellijke ingang is onze vluchtoperatie stilgelegd, totdat de oorzaak van het incident is vastgesteld", laat de directie van Vliegschool Hilversum weten. De vliegschool schrijft dat de omstandigheden rond de crash nog onduidelijk zijn en zegt volledig mee te werken aan het onderzoek. In de verklaring meldt de vliegschool zelf nog geen informatie te hebben over het lot van de drie inzittenden.

Ooggetuigen zagen het vliegtuig met hoge snelheid neerstorten in een veld, meldt de Duitse krant Rheinische Post. Volgens de krant had het toestel de afgelopen dagen nog meerdere vluchten gemaakt. De oorzaak van de crash is nog niet bekend.

Nederlandse onderzoekers onderweg

Twee luchtvaartonderzoekers van de Nederlandse Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn onderweg naar de plek van het ongeluk. Zij gaan helpen bij het onderzoek naar de crash. Ook de luchtvaartautoriteiten houden Vliegschool Hilversum volgens de vliegschool op de hoogte.

Later meer.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.