Nachtelijke zoekactie naar drenkeling bij Tholen levert niets op

In Tholen is maandagnacht een grote zoekactie opgezet vanwege een drenkeling in het water bij de brug over het Schelde-Rijnkanaal. Veiligheidsregio Zeeland meldt dat er onder meer met een onderwaterdrone is gezocht, maar er is niemand aangetroffen. Na twee uur zoeken is de zoekactie gestaakt.

De hulpdiensten kregen maandagavond de melding dat er een persoon vlak bij de brug aan de Nieuwe Postweg mogelijk te water is geraakt.

Direct werd een zoekactie opgezet. Tijdens de zoekactie is het scheepvaartverkeer stilgelegd. Met meerdere duikteams, een onderwaterdrone en een warmtebeeldcamera is gezocht naar een persoon in het water.

Overlevingskansen

Maar na twee uur zoeken werd niemand aangetroffen. De veiligheidsregio meldt dat rond half 2 gestopt is met zoeken en legt uit dat de zoekactie is gestaakt omdat na het zogeheten 'gouden uur' de overlevingskansen al voorbij zijn. Inmiddels is het scheepvaartverkeer in het kanaal weer hervat.