Motorrijder verongelukt bij mogelijke politieachtervolging in Amsterdam

Op de Zuiderzeeweg in Amsterdam is in de nacht van woensdag op donderdag een motorrijder omgekomen nadat die van de weg was geraakt. De politie achtervolgde de bestuurder "mogelijk" kort voor het dodelijke ongeval, zegt een woordvoerster van de politie.

Het incident gebeurde rond 00.30 uur, zegt de politie. De bestuurder raakte ernstig gewond en ondanks directe reanimatie door de politie is de persoon ter plaatse overleden. Omdat er mogelijk een korte achtervolging aan voorafging, zal behalve de verkeersongevallenanalyse ook de Rijksrecherche onderzoek doen naar de toedracht van het ongeval. Meer wil de politie er op dit moment niet over zeggen.

De politie vraagt mensen die iets gezien hebben om zich te melden. De Zuiderzeeweg is volledig afgesloten en ook het openbaar vervoer ondervindt tijdelijk hinder.

