Motorrijder (45) overleden na ongeval in Rasquert

In het Groningse Rasquert is in de nacht van donderdag op vrijdag een 45-jarige motorrijder om het leven gekomen na een ongeluk op de Warffumerweg. Het slachtoffer liep ernstig letsel op en overleed ter plaatse, ondanks de inzet van hulpdiensten.

De hulpdiensten werden rond 03.05 uur gealarmeerd. De motorrijder, afkomstig uit de gemeente Het Hogeland, bleek hard ten val te zijn gekomen. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om een eenzijdig ongeval. Er wordt onderzoek gedaan naar de precieze oorzaak.