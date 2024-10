'Meisje gewond door ongeluk met trekker, traumahelikopter ter plaatse'

Bij een ongeval in het Groningse dorp Schildwolde is vrijdagmiddag een persoon gewond geraakt. Volgens buurtbewoners zou het gaan om een meisje dat onder een trekker terecht is gekomen, meldt een 112-verslaggever.

Het ongeval gebeurde laat in de middag op een privéterrein aan de Hoofdweg. Naast politie en ambulance kwam er ook een traumahelikopter ter plaatse. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis overgebracht.

In een eerdere versie van dit artikel werd op basis van aangeleverde informatie door de politie gemeld dat dit was gebeurd in Meedhuizen, dit bleek echter fout.