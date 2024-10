ZIEN: Grote vlammenzee legt graafmachine in de as

Een graafmachine in het Drentse Tynaarlo is vrijdagmiddag in vlammen opgegaan.

De brand brak even na 14.00 uur uit in een weiland langs de Eisenbroeken, in het buitengebied van Tynaarlo. Ondanks de inzet van de brandweerkorpsen uit Vries en Annen brandde het voertuig volledig uit.