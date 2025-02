Meisje (4) overleden, vrouw (41) zwaargewond bij ernstig ongeluk Dedemsvaart

Bij het ernstige eenzijdige ongeluk in Dedemsvaart zijn een 4-jarig meisje omgekomen en een 41-jarige vrouw is zwaargewond geraakt. Dat meldt de politie op X.

Beide personen zijn afkomstig uit Dedemsvaart.

Het ongeluk vond plaats om 13.20 uur op de Coevorderweg in Dedemsvaart. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd, de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.